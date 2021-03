Polonia, problema al collaterale del ginocchio destro per Lewandowski

Robert Lewandowski salterà la sfida fra la sua Polonia e l'Inghilterra, gara valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022, per un problema al ginocchio. L'attaccante del Bayern Monaco infatti è uscito malconcio durante la gara con Andorra, vinta 3-0 dalla Polonia. La federazione polacca ha comunicato che gli esami hanno rilevato un problema al collaterale del ginocchio destro, per questo motivo è stata presa la decisione di non rischiare una lesione in vista anche del prossimo Europeo.