Porte stregate ad Anfield per il Liverpool: nel 2021 solo 4 reti su 146 conclusioni tentate

Ennesimo passo falso del Liverpool ad Anfield. La squadra di Klopp si fa raggiungere in pieno recupero dal Newcastle e butta via due punti preziosissimi nella corsa alla prossima Champions League. Lo stadio di casa sta diventando un vero e proprio "nemico" per i Reds in questo 2021: Salah e compagni, nelle partite giocate in casa da gennaio ad oggi, hanno tirato ben 146 volte in porta, di cui 42 nello specchio. Il risultato? Solo 4 reti, con un tasso di conversione del 2,74%, il più basso della Premier League.