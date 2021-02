Porto, Conceiçao: "La lotta al titolo non è finita qui, oggi meritavamo la vittoria"

vedi letture

Sergio Conceiçao, tecnico del Porto, commenta con rammarico il pareggio ottenuto questa sera contro lo Sporting, che poteva riaprire il campionato portoghese: "Abbiamo organizzato la squadra per vincere, abbiamo creato più situazioni, avevamo un ottimo atteggiamento, meritavamo di vincere. Lo Sporting non è mai stato a suo agio nel collegare il gioco, con la nostra pressione quando hanno cercato di uscire dalle retrovie per costruire e poi abbiamo vinto anche i secondi palloni quando hanno provato un gioco più diretto. Siamo partiti con pericolo per l'attacco, ma nell'ultimo terzo c'è stata mancanza di decisioni giuste. È stato allora che non abbiamo vinto la partita. Abbiamo avuto quattro occasioni chiare per segnare e abbiamo fallito. Ed è per questo che conosce la sconfitta. Se ci fosse un vincitore, sarebbe senza dubbio l'FC Porto. Lotta al titolo chiusa? Dovranno lottare con noi fino in fondo, noi continueremo a lottare perché fa parte del DNA di questa squadra ».