Porto, Farioli celebra Thiago Silva: "1000 partite in carriera? Unico. Giocatore d'élite"

Non solo la Champions. Domani andranno in scena anche gli ottavi di ritorno di Europa League e Francesco Farioli con il suo Porto dovrà chiudere il discorso qualificazione ai quarti, consolidando il 2-1 dell'andata siglato in Germania contro lo Stoccarda. Di certo il match serale in programma in casa, al 'Do Dragão', sarà un'arma e una marcia in più per i lusitani: "Segnare il prima possibile è l'obiettivo di tutti", l'esordio in conferenza stampa alla vigilia.

"Ciò che mi preme è che si abbia l'atteggiamento e il desiderio di imporre il nostro modo di giocare; in fondo, si tratta di fare quello che facciamo sempre", ha proseguito. "Lo Stoccarda è una squadra simile a noi sotto questo aspetto, con e senza palla. C'è una visione comune tra gli allenatori su ciò che ci piace vedere dalle nostre squadre in campo. Mi aspetto una partita simile all'ultima in questo senso". Sulle possibili scelte di formazione invece: "Vedremo, abbiamo una rosa che mi soddisfa, ho parlato più volte dell'importanza di tutti nella costruzione di questo gruppo, poi spetta a me scegliere. Ho ruotato molto i giocatori nelle ultime partite, perché ritengo importante avere gambe fresche in questa fase della stagione. Mi fido di tutti e so che tutti sono pronti a competere".

Intanto Thiago Silva è ad una sola partita dal traguardo simbolico di 1000 presenze nella sua illustre carriera da calciatore, all'età di 41 anni. Dopo il momento difficile vissuto in questi giorni per la scomparsa improvvisa della madre: "Raggiungere le 1.000 partite è incredibile, non so in quanti ci siano riusciti, ma è qualcosa di unico e speciale", ha detto Farioli. "La dice lunga sulla sua carriera, su ciò che ha fatto in passato e su ciò che continua a fare, perché gioca ancora ad alto livello, continua a evolversi in campo e ad aiutare il Porto".

E ha concluso: "Sono certo che nella sua mente ci sia solo la voglia di andare avanti e continuare a dare il suo contributo alla squadra. Sta attraversando un momento personale molto difficile, ma è un giocatore d'élite, un leader incredibile: guida con la voce e con l'esempio. Negli ultimi giorni è tornato con il gruppo, sempre con l'attitudine e l'energia giuste".