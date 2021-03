Porto fuori dalla Coppa e a -10 dalla vetta, Conceiçao: "Non va tutto male, ora vinciamole tutte"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato col Gil Vicente, mister Sergio Conceiçao è tornato così sull'eliminazione in semifinale di Coppa del Portogallo patita mercoledì scorso col Braga: "Non va tutto male adesso. Dobbiamo riflettere, lavorare sugli errori individuali e collettivi della squadra e guardare alla prossima partita per fare molto meglio. Sporting capolista a +10? Raggiungerlo non è una missione impossibile, nel calcio ho visto di tutto. Noi ci crediamo, io credo e sono convinto che lotteremo sempre. Vincere domani è la cosa più importante, e poi cercare i tre punti in ogni partita", le dichiarazioni del tecnico del Porto.

I suoi Dragoes, martedì prossimo, affronteranno la Juventus per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League partendo dal 2-1 dell'andata.