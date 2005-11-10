Porto di nuovo k.o. in Champions, Farioli rammaricato: "Quel colpo di testa di Gimenez..."

Francesco Farioli ha analizzato ai microfoni della UEFA la sconfitta del Porto contro il Betis, una partita terminata 3-2 al termine di 90 minuti ricchi di episodi e continui ribaltamenti. Il tecnico italiano ha sottolineato l'equilibrio della sfida, rammaricandosi per un risultato che, secondo lui, avrebbe potuto premiare i portoghesi: "È una partita che avrebbe potuto avere tre risultati diversi e credo che, considerando tutti i momenti della gara, probabilmente avremmo meritato qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo ottenuto oggi. Ma questa è la Champions League. Se non sei al massimo in ogni situazione, ci sono giocatori con qualità e talento capaci di trasformare le occasioni e sfruttare al meglio ogni opportunità. È esattamente quello che è successo questa sera".

Farioli ha poi evidenziato l'importanza delle alternative a disposizione e l'impatto dei giocatori subentrati, con Samu autore del gol che aveva momentaneamente ribaltato il risultato: "Siamo fortunati ad avere una rosa di qualità e spesso capita che chi entra dalla panchina riesca a dare qualcosa in più. Oggi è successo con Samu e siamo andati molto vicini a ottenere qualcosa di speciale anche con Santi Gimenez. Sarebbe stato fantastico se il suo colpo di testa nel finale fosse entrato, ma questo è il calcio".

Il tecnico del Porto guarda comunque avanti e chiede alla squadra di voltare pagina: "Dobbiamo accettare quello che è successo, girare pagina e prepararci per la prossima sfida contro il PSV".