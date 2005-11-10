Il Porto ha rischiato grosso in Coppa del Portogallo contro il Paredes, formazione di terza divisione, riuscendo a superare il turno soltanto ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei 90 minuti. Una serata complicata per la squadra di Francesco Farioli, che al termine della sfida ha riconosciuto le difficoltà incontrate dai suoi giocatori.

Farioli sta con Moura: "Un errore può costare una partita ma siamo una famiglia"

Il tecnico italiano ha voluto subito difendere Francisco Moura, protagonista suo malgrado di un clamoroso autogol che ha permesso al Paredes di pareggiare. "Siamo tutti con Francisco. È stata una sfortuna. L’atteggiamento dei giocatori del Porto e anche del Paredes nei suoi confronti è stato molto bello, siamo una famiglia", ha spiegato Farioli. Sul momento del difensore, schierato anche da centrale, l’allenatore ha aggiunto: "Ci sono errori che possono costare partite. Oggi abbiamo avuto un eroe vestito di giallo che ci ha aiutato molto", riferendosi a Ramos, decisivo nella lotteria dei rigori.

"Il Paredes ha meritato, noi non siamo stati brillanti"

Farioli ha poi analizzato una prestazione lontana dagli standard abituali: "Non è stata una grande serata da parte nostra". Secondo il tecnico, la differenza di categoria non poteva garantire un passaggio del turno semplice: "Le due divisioni di differenza non vincono da sole la partita. Molti giocatori sono tornati ieri o oggi. Dobbiamo guardare anche a come abbiamo lavorato noi e a quello che ha fatto il Paredes". Nonostante le difficoltà, il tecnico si gode la qualificazione: "Le brutte partite possono capitare. Siamo felici di essere passati".