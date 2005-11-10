Francesco Farioli mette a tacere le indiscrezioni sul suo futuro. L’allenatore del Porto, accostato nelle ultime settimane a diversi club italiani, ha ribadito la volontà di proseguire la sua esperienza in Portogallo, sottolineando il forte legame creato con la società e con il gruppo squadra.

Un anno e mezzo di contratto

"Credo che le mie dichiarazioni siano state interpretate male. Quando il giornalista mi ha chiesto cosa sarebbe successo in futuro, ho detto 'Vedremo', ma era solo per chiudere quel capitolo. Il mio futuro è qui”. L’ex tecnico del Nizza e dell'Ajax ha ribadito di sentirsi nella situazione ideale: "Ho ancora un anno e mezzo di contratto. È il primo momento della mia vita in cui mi sento davvero stabile sotto tanti aspetti".

Un legame sempre più forte con il Porto

Farioli ha poi elogiato l’ambiente costruito in questi mesi: "È un privilegio lavorare con questi giocatori e con uno staff che rappresenta ciò che mi rende felice come allenatore. Ormai non vedo più differenze tra il mio gruppo e quello del Porto: è tutto lo staff del Porto". Parole che confermano la volontà del tecnico italiano di restare alla guida dei Dragoes, almeno per il momento, nonostante ormai si sia fatto un nome a livello internazionale.