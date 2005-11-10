Il Porto si gode una vittoria preziosa in Champions League. La formazione portoghese espugna il campo del Feyenoord per 1-0, conquistando tre punti importanti nella 5ª giornata della League Phase. Al termine dell'incontro, il tecnico Francesco Farioli ha commentato la prestazione dei suoi. Le sue parole sono state riportate dal quotidiano portoghese O Jogo.

Farioli elogia Gimenez e Pietuszewski

L'allenatore italiano ha espresso soddisfazione per la prestazione di Santiago Gimenez, sottolineando il lavoro svolto dall'attaccante ex Milan e le occasioni avute nel corso della partita: "Santi ha fatto bene, sta lavorando molto duramente per avere le proprie opportunità. Era importante per lui iniziare una partita di questo livello. Avrebbe meritato almeno un gol, ha avuto due o tre occasioni e ha lavorato per la squadra".

Parole positive anche per il giovane Oskar Pietuszewski, che secondo Farioli ha mostrato diversi segnali incoraggianti, pur avendo ancora margini di miglioramento sul piano atletico: "Ha avuto tanti momenti positivi, deve migliorare la propria condizione fisica e continuerà a crescere sempre di più".

La gestione delle energie e il prossimo impegno

Farioli ha poi spiegato alcune delle valutazioni alla base delle sostituzioni, in una partita nella quale il Porto ha dovuto misurarsi con un avversario particolarmente intenso e pericoloso. "In una partita di questo tipo, molto equilibrata, contro una squadra come il Feyenoord, così forte nel possesso e fisicamente prestante, che porta tanti uomini in avanti, dovevamo riuscire ad arrivare alla fine con undici giocatori in campo. Era importante inserire nuova energia ed è quello che abbiamo fatto".

Una gestione delle risorse rivelatasi fondamentale per condurre in porto il risultato e portare a casa una vittoria di prestigio in trasferta. Adesso, però, non c'è molto tempo per festeggiare. Il calendario propone infatti un'altra serie di appuntamenti importanti, a cominciare dal prossimo impegno di campionato.

"Adesso ci godiamo questa vittoria per qualche minuto, poi sappiamo che ci aspetta una lunga sequenza di partite importanti, a partire da quella del fine settimana al Dragao", ha concluso Farioli, già proiettato verso il prossimo appuntamento davanti al pubblico di casa.