Portogallo, dopo la Roma il Braga si riscatta: 2-1 al Nacional e sorpasso al Porto

Dopo l’eliminazione in Europa League per mano della Roma, riparte al meglio il percorso in campionato del Braga, che si sbarazza del Nacional e torna al secondo posto in classifica, approfittando del pareggio di ieri tra Sporting e Porto. Gli uomini di Carvalhal si impongono grazie alle reti di Fransergio e Ruiz, a cui ha risposto parzialmente Riascos. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA: Sporting 55, Braga 46, Porto 45, Benfica 39, Paços de Ferreira 38, Guimarães 35, Santa Clara 28, Moreinses 25, Tonderà 24, Rio Ave 22, B-SAD 21, Nacional 21, Portimonense 20, Farense 19, Famaliçao 19, Gil Vicente 19, Marítimo 18, Boavista 18.