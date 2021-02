Portogallo, il Benfica torna a vincere e agguanta il Braga al 3° posto. Porto a -5 dallo Sporting

Torna a vincere il Benfica, che batte 2-0 il Famalicao nel match valido per la diciottesima giornata del campionato portoghese e interrompe una serie di quattro partite senza successi. Di Darwin Nunez e Otamendi le reti della formazione allenata da Jorge Jesus, che si riavvicina così al Porto e agguanta in classifica il Braga in terza posizione. In fuga ormai lo Sporting, che domani affronterà il Gil Vicente e proverà a portare a otto lunghezze il vantaggio sui ragazzi di Conceiçao.