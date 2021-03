Portogallo, punti salvezza per il Gil Vicente: Vitoria battuto in trasferta 4-2

Si è concluso con un rocambolesco quattro a due in favore degli ospiti il match di Primeira Liga tra Vitoria e Gil Vicente. Un tourbillon di emozioni in un match che ha visto la squadra allenata da Soares portarsi in vantaggio dopo diciannove minuti e condurre fino al triplice fischio arbitrale. Rallenta dunque il club biancoverde nella sua rincorsa ad un piazzamento europeo, per il Gil Vicente sono invece tre punti pesantissimi in chiave salvezza.