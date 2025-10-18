Postecoglou licenziato, Richards insorge: "Non è giusto. Come può cambiare stile in 8 gare?"

Ange Postecoglou non è riuscito a salvare la pelle. Così, dopo aver messo piede al Nottingham Forest, ha dovuto raccogliere le sue cose e levare le tende dalla panchina in 39 giorni. Una parabola discendente e disastrosa per l'ex tecnico del Tottenham in poco più di un mese trascorso nel club di Marinakis, che non ha voluto aspettare ulteriormente e dopo 8 partite complessive (tra tutte le competizioni) senza vittoria l'ha licenziato.

Micah Richards, ex terzino del Manchester City e noto opinionista televisivo, è intervenuto in tal proposito ai microfoni di BBC Sport: "Era inevitabile, ma non penso sia giusto", ha esordito. "Gli sono state date solo otto partite e il contrasto di stili sarebbe sempre stato un fattore. Il Forest è passato da uno dei migliori allenatori di contropiede (Nuno Espirito Santo, ndr) a uno che voleva un gioco più espansivo, non avrebbe mai potuto funzionare subito".

Richards ha analizzato cosa non abbia funzionato: "Ange Postecoglou è un buon allenatore, ma è possibile che le sue uscite nei media non abbiano aiutato. Sembrava potesse essere la scelta giusta, ma serviva più tempo. La cosa interessante ora è: il prossimo allenatore sarà una soluzione a breve termine o a lungo termine? Cosa vuole diventare il Forest, la scorsa stagione è stata solo un’eccezione?".

E ancora: "So che il Tottenham ha chiuso al quinto posto nella prima stagione di Ange, ma se ci si basa solo sul suo rendimento dell’anno scorso, non sarebbe mai dovuto essere nominato dal Forest. Forse avrebbero dovuto puntare più in alto in base a ciò che volevano davvero e scegliere un allenatore con uno stile adatto alle loro intenzioni. Se scegli Ange, come può cambiare lo stile di gioco in così poco tempo? Ora il club potrebbe essere in modalità panico solo per restare in Premier League. Se davvero la scelta ricadrà su Sean Dyche, lui ha sempre detto che gli piacerebbe lavorare con una rosa ricca di talento. E al Forest questo talento c'è".