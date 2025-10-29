Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Postecoglou può sedersi sulla sua terza panchina del 2025: è tra gli opzionati del Celtic


© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 00:12
Niccolò Righi

In 24 ore drammatiche, a seguito della sconfitta per 3-1 contro l’Hearts e del distacco di 8 punti dalla squadra di Tynecastle nella corsa al titolo della Premiership, Rodgers e il Celtic hanno deciso di separarsi. Nella giornata di oggi è arrivata la nota del club biancoverde: ""Il Celtic Football Club può confermare che l’allenatore di calcio Brendan Rodgers ha presentato oggi le sue dimissioni. Esse sono state accettate dal Club e Brendan lascerà il suo ruolo con effetto immediato".

Oltre a ciò, il Celtic ha specificato che: "È in corso il processo per nominare un nuovo allenatore permanente e il Club aggiornerà i tifosi non appena possibile. Siamo lieti che, durante questo periodo ad interim, l’ex allenatore del Celtic, Martin O’Neill, e l’ex giocatore del Celtic, Shaun Maloney, abbiano accettato di occuparsi delle questioni relative alla prima squadra del Celtic. Ulteriori dettagli saranno comunicati a breve".

A tal proposito uno dei nomi nella lista degli scozzesi sembra essere Ange Postecoglou. Il tecnico australiano è nella lista della dirigenza del Celtic dopo l'esperienza fallimentare sulla panchina del Nottingham Forest, subentrato al posto di Nuno Espirito Santos e rimasto in sella per appena 8 gare, dove non è arrivata nemmeno una vittoria. A riportarlo è il The Telegraph, che riferisce come un altro nome che piace è quello di Robbie Keane.


