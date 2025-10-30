Esonerato dopo 39 giorni, Postecoglou può tornare in pista: il Celtic lo rivuole a casa

Ange Postecoglou riparte da una nuova squadra? Licenziato recentemente dal Nottingham Forest, il tecnico greco-australiano di 60 anni figura già tra i candidati potenziali per un nuovo incarico da allenatore. Dove? Sulla panchina del Celtic Glasgow. Nonostante il suo brusco esonero dal club di Premier League dopo appena 39 giorni e soprattutto in seguito alla reazione furente del proprietario Marinakis per il bottino negativo, l'ex guida del Tottenham rimane un’opzione interessante per la società scozzese.

Ritorno di fiamma?

Merito del suo palmares, che include diversi titoli consecutivi in Scozia, oltre che l'ultimo trofeo prestigioso della Premier League. I tifosi del Celtic lo vedono di buon occhio e potrebbe persino essere la scelta preferita se si dovesse raggiungere un accordo, secondo quanto riporta The Telegraph. Anche Kieran McKenna è in corsa come opzione per la panchina, ma il suo ingaggio sarebbe più complesso (oltre 5 milioni di sterline). Ma Ange Postecoglou è la pista più concreta, soprattutto perché conosce già il club dopo il suo periodo dal 2021 al 2023.

I numeri fallimentari al Nottingham Forest

Il piatto piange. Solo un punto in 5 gare di Premier League, un pareggio e un ko in Europa League (tra Betis e Midtylland). E l'eliminazione precoce dalla Carabao Cup nello scontro secco con lo Swansea, club del Championship, quando il Forest era in vantaggio per 2-1 al 92º minuto ma ha subito due gol in quattro minuti, perdendo 3-2.