Snoop Dogg vuole investire nel Celtic e consiglia: "Credo che ci sia bisogno di Postecoglou"

Il leggendario rapper americano Snoop Dogg ha dichiarato di voler investire nel Celtic, per contribuire al ritorno del club scozzese ai vertici del calcio britannico. Grande tifoso degli Hoops sin dal 2005, quando ricevette in dono una maglia del club, l’artista 54enne - con un patrimonio stimato in oltre 136 milioni di euro - ha lanciato un appello diretto alla dirigenza del Celtic, in un momento di forte tensione interna.

La dimissione a sorpresa di Brendan Rodgers e le critiche del principale azionista, Dermot Desmond, che ha accusato il tecnico nordirlandese di avere un atteggiamento "divisivo", hanno scatenato la protesta dei tifosi contro il consiglio d’amministrazione. In un’intervista esclusiva al Daily Record, Snoop Dogg ha confermato la propria disponibilità a entrare nel capitale del club: "Non so se potrei avere un ruolo tecnico, ma come investitore sì, perché no? Ho già parlato dell’idea di investire nel Celtic. È un club immenso, i tifosi meritano grandi giocatori in uno stadio fantastico. Se i proprietari mi chiamano, ci sono".

Snoop ha anche commentato l’arrivo di Martin O’Neill come allenatore ad interim, auspicando però il ritorno di Ange Postecoglou: "Rispetto enorme per O’Neill, ma credo che bisogna far tornare Ange: i tifosi lo adorano". Già coazionista dello Swansea City, il rapper di Los Angeles non nasconde il suo legame con Glasgow: il suo sogno, ha detto, è aprire un food truck di burger fuori dal Celtic Park: "Il Celtic è famiglia e io voglio farne parte".