Potenziale crack, flop e di nuovo stella. Renato Sanches, titolare e protagonista col Portogallo

C'è stato un tempo in cui Renato Sanches era tra i talenti più chiacchierati, e ricercati, d'Europa. Top, poi flop al Bayern Monaco, sta vivendo una nuova vita al Lille e oggi è stato titolare nel 3-1 in Lussemburgo del suo Portogallo. "Sono entrati bene in campo, ci hanno sorpresi col gol. Però da lì abbiamo saputo subito cosa fare: mister Santos ci ha detto di fare quello che sappiamo, a me ha chiesto di dare dinamismo al gioco e abbiamo reagito. E abbiamo risposto bene dopo il pareggio in Serbia".