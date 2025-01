Ufficiale Bayern, Irankunda va in prestito: giocherà nel Grasshopper Zurigo per metà stagione

vedi letture

Il Bayern Monaco manda i giovani a farsi le ossa in prestito. Ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Nestory Irankunda al Grasshopper Club Zurigo fino al termine della stagione: l'ala destra australiana di 18 anni prelevata in estate per 3 milioni di euro rimarrà in prestito nella squadra svizzera di prima divisione. Secondo quanto rivelato da Sky Sports DE, tuttavia, c'è una precisazione da fare: l'accordo non prevede un'opzione di acquisto e il contratto dell'australiano con il Bayern resta valido fino al 2028.

Il comunicato ufficiale

"Nestory Irankunda (18) dell'FC Bayern andrà in prestito al GC Zurigo, club di prima divisione svizzera, fino al 30 giugno 2025. L'ala australiana si è unita ai campioni di Germania la scorsa estate dall'Adelaide United", la chiosa della nota dei giganti bavaresi.

Jochen Sauer, direttore dello sviluppo giovanile e del Campus, ha parlato così del classe 2006: “Nestory si è integrato molto bene dopo il suo trasferimento dall'Australia all'Europa e ha dimostrato più volte il suo grande talento con le nostre riserve. Siamo convinti che farà i prossimi passi sportivi nella massima serie svizzera al GC Zurigo. Continueremo a sostenerlo da vicino nel suo percorso”.