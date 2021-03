Premier, 0-0 dello United col Crystal Palace: allungo mancato. Risultati e classifica

Pareggio per 0-0 del Manchester United contro il Crystal Palace, con i Red Devils che non hanno dunque sfruttato il pari del Leicester e non hanno allungato al secondo posto in classifica. Di seguito i risultati di giornata:

Burnely-Leicester 1-1

Sheffield United-Aston Villa 1-0

Crystal Palace-Manchester United 0-0

La classifica:

Manchester City 65

Manchester Utd 51

Leicester 50

West Ham 45*

Chelsea 44*

Liverpool 43*

Everton 43**

Tottenham 39**

Aston Villa 39**

Arsenal 37*

Leeds 35*

Wolverhampton 34

Crystal Palace 34

Southampton 30*

Burnley 29

Brighton 26*

Newcastle 26*

Fulham 23*

West Bromwich Albion 17*

Sheffield Utd 14

* una partita in meno

** due partite in meno