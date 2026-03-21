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Premier, 10° k.o. per il Liverpool: il Brighton vince 2-1, solo uno spezzone per Chiesa

Premier, 10° k.o. per il Liverpool: il Brighton vince 2-1, solo uno spezzone per ChiesaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:48Calcio estero
Michele Pavese

Una doppietta di Danny Welbeck condanna il Liverpool alla decima sconfitta stagionale in Premier League e mette a rischio la qualificazione dei Reds alla prossima Champions League. Il Brighton conferma il suo ottimo periodo di forma e vince 2-1: inutile il gol del momentaneo pareggio firmato da Kerkez alla mezzora, la squadra di Slot capitola ancora e resta a due punti dal quarto posto, occupato dall'Aston Villa, mantenendo una sola lunghezza di vantaggio sul Chelsea. I Seagulls invece volano all'ottavo posto scavalcando Everton, Newcastle, Bournemouth e Fulham.

Federico Chiesa, convocato da Gennaro Gattuso per i playoff di qualificazione al Mondiale, è entrato solo negli ultimi minuti: al 77' ha rilevato Konaté ed è stato ammonito al 90'.

Venerdì 20 marzo
Bournemouth-Manchester United 2-2
61' rig. Bruno Fernandes (M), 67' Christie (B), 71' Hill (M), 81' rig. Kroupi (B)

Sabato 21 marzo
Brighton-Liverpool 2-1
Fulham-Burnley ore 16
Everton-Chelsea ore 18.30
Leeds-Brentford ore 21
Domenica 22 marzo
Newcastle-Sunderland ore 13
Aston Villa-West Ham ore 15.15
Tottenham-Nottingham Forest ore 15.15

La classifica di Premier League
1. Arsenal 70 (31 partite giocate)
2. Manchester City 61 (30)
3. Manchester Utd 55 (31)
4. Aston Villa 51 (30)
5. Liverpool 49 (31)
6. Chelsea 48 (30)
7. Brentford 45 (30)
8. Brighton 43 (31)
9. Everton 43 (30)
10. Newcastle 42 (30)
11. Bournemouth 42 (31)
12. Fulham 41 (30)
13. Sunderland 40 (30)
14. Crystal Palace 39 (30)
15. Leeds 32 (30)
16. Tottenham 30 (30)
17. West Ham 29 (30)
18. Nottingham Forest 28 (29)
19. Burnley 20 (30)
20. Wolverhampton 16 (30)

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