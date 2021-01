Premier, clamoroso Liverpool: 0-1 contro il Burnley. Dopo quasi 4 anni arriva il ko ad Anfield

Clamoroso ad Anfield, il Liverpool perde in casa contro il Burnley ed entra ufficialmente in crisi. I reds falliscono l'appuntamento con la vittoria per la quinta partita consecutiva, racimolando appena tre punti. Contro i clarets decide un calcio di rigore trasformato da Barnes all'83' per atterramento di Alisson ai danni dell'attaccante. Per rendere l'idea dell'impresa basti pensare che il Liverpool non perdeva da 68 partite, partita contro il Crystal Palace del 23 aprile 2017 (1-2). La squadra di Jurgen Klopp ora è quarta in classifica, staccata dal podio con Manchester City (una partita in meno) e Leicester a +4 e Manchester United a +6.