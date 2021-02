Premier, Gundogan miglior giocatore di gennaio: "Momento in cui ti senti forte e imbattibile"

vedi letture

Ilkay Gundogan ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di gennaio in Premier League. Il centrocampista del Manchester City ha battuto la concorrenza di Craig Dawson, Jack Grealish, Bernd Leno, James Maddison , Matheus Pereira, Bukayo Saka e John Stones. Era dal gennaio 2020 che il riconoscimento di "giocatore del mese" non veniva assegnato a un giocatore del City, l'ultimo fu Sergio Aguero: "A volte hai quella sensazione, in cui ti senti così forte e imbattibile. Questa è stata probabilmente la cosa migliore, il momento migliore che è durato per tutto il mese" ha dichiarato.

Questi i premi degli scorsi mesi:

September: Dominic Calvert-Lewin (Everton)

October: Son Heung-min (Tottenham)

November: Bruno Fernandes (Manchester United)

December: Bruno Fernandes (Manchester United)

January: Ilkay Gundogan (Manchester City)