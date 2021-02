Premier, il Chelsea di Tuchel torna a casa con un punto da Southampton: 1-1 e quarto posto

Il Chelsea di Tuchel non riesce a espugnare il campo del Southampton nel 25° turno di Premier League. Dopo il vantaggio dei Saints firmato Minamino al 33', ai Blues è servito un rigore trasformato da Mount al 54' per rimettere in piedi la partita del "St. Mary's Stadium". La squadra londinese raggiunge dunque quota 43 punti, quarta in classifica, mentre i padroni di casa sono tredicesimi con 30 lunghezze.