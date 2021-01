Premier League, ciclone Manchester City in vetta alla classifica. L'Arsenal vince in rimonta

Il Manchester City vince e si guadagna la vetta della classifica. La squadra di Pep Guardiola ha travolto 5-0 il West Bromwich salendo a quota 41 punti in graduatoria. Decisivi per i citizens i gol di Gundogan - doppietta per lui - di Joao Cancelo, Mahrez e Sterling. Risale la china anche l’Arsenal che ha superato in rimonta il Southampton. A segno per i Gunners Pepe, Saka e Lacazette che hanno capovolto il vantaggio iniziale di Armstrong.

Questa la classifica dopo le gare di oggi:

Manchester City* 41

Manchester United* 40

Leicester* 38

West Ham 35

Liverpool* 34

Tottenham** 33

Everton*** 32

Arsenal 30

Aston Villa*** 29

Chelsea* 29

Southampton* 29

Leeds* 26

Crystal Palace 23

Wolverhampton* 22

Burnley** 19

Newcastle 19

Brighton* 17

Fulham** 12

West Bromwich 11

Sheffield United* 5

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno