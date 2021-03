Premier League, Crystal Palace di misura col West Bromwich: decide un rigore di Milivojevic

Basta una rete di Milivojevic da calcio di rigore al Crystal Palace per sbarazzarsi del West Bromwich Albion e fare un ulteriore scatto verso la permanenza in Premier League. Finisce 1-0, con gol nel primo tempo e risultato che non cambia più fino alla fine. Il WBA resta penultimo in classifica, a -8 dalla zona salvezza.