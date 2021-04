Premier League, nessun gol a Elland Road: Leeds-Man United 0-0. Red Devils a -10 dai cugini

Nessun gol nella sfida di Premier League delle ore 15, con il Manchester United che non accorcia sul Manchester City, ora con 10 punti di vantaggio, aggiungendo però un punto in cascina che consolida il secondo posto in classifica. Finisce senza reti a Elland Road, in casa del Leeds del Loco Bielsa.

Leeds - Manchester United 0-0

Classifica aggiornata

La classifica aggiornata di Premier League:

Manchester City 77

Manchester United 66

Leicester 59*

Chelsea 58

West Ham 55

Liverpool 54

Tottenham 53

Everton 52*

Arsenal 46

Leeds

Aston Villa 44**

Wolverhampton 41

Crystal Palace 38**

Burnley 36

Southampton 36*

Newcastle 36

Brighton 34

Fulham 27

WBA 24*

Sheffield United 17

* Una partita in meno

** Due partite in meno