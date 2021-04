Premier League, va al Chelsea il derby-Champions con il West Ham: decide Werner

Arrivato al Chelsea la scorsa estate come uno dei più importanti colpi di calciomercato, nella sua prima annata in Inghilterra Timo Werner non ha è riuscito a replicare le prestazioni di Lipsia. Ma stasera viene celebrato come l'eroe di serata, perché il derby con il West Ham lo decide lui su assist di Chilwell: finisce così, 1-0 per Jorginho e compagni, anche in superiorità numerica nel finale per l'espulsione di Balbuena. I Blues vincono lo scontro diretto per il quarto posto e salgono a -1 dal Leicester (ma con una gara in più). Hammers fermi a 55.

Il programma completo

Ieri

Arsenal-Everton 0-1: 76' aut. Leno

Oggi

Liverpool-Newcastle 1-1: 3' Salah, 96' Willock (N)

West Ham-Chelsea 0-1 - 43' Werner

Sheffield United-Brighton

Domani

Wolverhampton-Burnley

Leeds-Manchester United

Aston Villa-West Bromwich Albion

Lunedì

Leicester-Crystal Palace