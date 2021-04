Premier League, Ward-Prowse chiama, Evans risponde: 1-1 fra Southampton e Leicester

Finisce in parità la sfida che apre la 34a giornata di Premier League. Southampton e Leicester si dividono la posta in palio chiudendo il match sull’1-1. Un punto che porta le Foxes ad un passo dalla conquista della qualificazione in Champions League. Succede tutto in sette minuti con i padroni di casa che sbloccano la sfida con Ward-Prowse raggiunti da Evans.