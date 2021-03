Presidenziali Barcellona, Freixa: "Potremo rinforzarci. Messi? La nostra idea gli piace"

vedi letture

Nel dibattito organizzato dal Grupo Godó (Mundo Deportivo, La Vanguardia, RAC1 e 8TV), i tre candidati alla presidenza del Barcellona (Joan Laporta, Víctor Font e Toni Freixa) hanno spiegato i loro programmi. Sulla politica societaria Tni Freixa ha dichiarato: "Ovviamente è possibile ingaggiare questi giocatori (in riferimento a Mbappé e Haaland, ndr), i migliori sono sempre stati al Barça . La prima cosa è guardare quello che abbiamo in casa e giocare il calcio che ci ha resi riconoscibili. Con le soluzioni che abbiamo fornito in campagna elettorale, il Barça sarà in grado di rafforzare la rosa. Occorre abbassare il monte ingaggi”.

Su Messi: "Ora siamo tutti d'accordo che dovrebbe continuare, ma quando ha mandato il burofax alcuni hanno detto che doveva andare al Manchester City . L'idea sportiva che gli proponiamo è quella che gli piace, continuerà anche con noi".