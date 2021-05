Primeira Liga, 34^ giornata: Benfica, Boavista, S.Clara, Rio Ave e Moreirense chiudono con i 3pt

Arrivano i risultati delle gare delle 21 valide per la 34^ e ultima giornata di Primeria Liga. Vittorie per Benfica, Boavista, Santa Clara, Rio Ave e Moreirense. Pesante ko per la Farense, già retrocesso, per 4-0. Di seguito il riepilogo dei risultati:

Gil Vicente-Boavista 1-2

Vitoria Guimaraes-Benfica 1-3

Moreirense-Famalicao 3-0

Nacional-Rio Ave 1-2

Portimonense-Sporting Braga 0-0

Santa Clara-Farense 4-0

Giocata alle 19.00:

Porto-Belenenses 4-0

Alle 21.00:

Sporting Lisbona-Maritimo

Questa la classifica finale del campionato portoghese:

Sporting Lisbona 82* (campione e qualificato in Champions League)

Porto 80 (Qualificato in Champions League)

Benfica 76 (Qualificato ai playoff di Champions League)

Sporting Braga 64 (Qualificato Europa League)

Ferreira 53 (Qualificato Europa Conference League)

Santa Clara 46 (Qualificato Europa Conference League

Vitoria Guimaraes 43

Moreirense 43

Famalicao 40

Belenenses 40

Gil Vicente 39

Tondela 36

Boavista 36

Portimonense 35

Maritimo 35*

Rio Ave 34

Farense 31

Nacional 25