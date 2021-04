Primeira Liga, non stecca il Porto di Conceiçao. Cinquina del Benfica al Pacos Ferreira

Non steccano Porto e Benfica, entrambe vittoriose nella serata di Primeira Liga. I ragazzi di Conceiçao hanno superato in trasferta il Tondela grazie alle reti di Toni Martinez e Taremi, mentre le Aquile hanno travolto un Pacos Ferreira in dieci uomini dal ventiduesimo con un roboante cinque a zero. Spettacolare tre a tre tra Boavista e Rio Ave, sorride invece il Maritimo, che si rilancia in chiave salvezza con l'uno a zero sofferto sulla Farense. Di seguito i risultati di oggi e la classifica aggiornata di Primeira Liga.

I risultati di giornata

Maritimo-Farense 1-0

Boavista-Rio Ave 3-3

Tondela-Porto 0-2

Ferreira-Benfica 0-5