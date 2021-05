Processo al Real, ma Valdano non fa drammi: "Questa squadra ha vinto 3 Champions in 4 anni"

Processo al Real Madrid in Spagna dopo l'eliminazione dei blancos dalla Champions League. L'ex merengue Jorge Valdano, intervistato da Movistar TV, non fa però troppi drammi per la sconfitta contro il Chelsea: "Zidane e i suoi hanno avuto grandi meriti nell'arrivare fino alla semifinale, ma al Real Madrid si richiedono sempre successi. Secondo me dobbiamo dare valore a ciò che questa stessa squadra ha fatto non solo in questa stagione, ma con le tre Champions in quattro anni".