Ufficiale PSG, arriva la terza cessione: il portiere Lavallée in prestito secco all'Aubagne

Attraverso i propri canali ufficiali, il Paris Saint-Germain ha reso noto di aver ceduto in prestito secco il portiere Lucas Lavallée all'Aubagne, club di terza divisione, fino al termine della stagione.

Ecco il comunicato: "Il portiere Lucas Lavallée si trasferisce all'FC Aubagne, in Ligue National, in prestito per una stagione senza diritto di riscatto.

Nato ad Armentières nella regione Hauts-de-France della Francia settentrionale nel febbraio 2003, Lucas Lavallée ha firmato per il PSG nel giugno 2021 dal Lille OSC. Nella sua prima stagione con i Rouge & Bleu ha preso parte a quattro partite della Youth League e si è allenato regolarmente con la prima squadra.

Nel novembre 2021, il giovane portiere ha accompagnato la squadra professionistica in trasferta a Saint-Etienne. Lucas Lavallée ha anche viaggiato con la nazionale francese U20 in Argentina per la Coppa del Mondo U20 a maggio 2023. La scorsa stagione, Lucas Lavallée ha giocato in prestito per l'USL Dunkerque. Il club del nord della Francia ha concluso la stagione al 16° posto in Ligue 2, evitando così la retrocessione. Il Club augura a Lucas una fantastica stagione con l'FC Aubagne".