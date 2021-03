PSG, Bernat: "Felice del rinnovo. Pochettino grande allenatore, spero di aiutare la squadra"

L'esterno del Paris Saint-Germain Juan Bernat ha espresso la sua gioia per il prolungamento di contratto nel corso di un'intervista concessa al sito ufficiale del club della capitale: "Sono molto felice di aver potuto prolungare il mio contratto con il PSG, ho sempre detto che mi sentivo bene qui. Volevo davvero continuare questa avventura, è successo e sono molto felice. C'è un progetto molto bello e sono felice di farne parte. Credo che possiamo ottenere molte soddisfazioni insieme, questo è uno dei motivi per cui ho voluto continuare e spero di poter giocare ancora per molti anni. Pochettino? All'inizio non l'ho visto molto, principalmente perché avevamo orari diversi. Stavo lavorando a parte dato il mio programma di riabilitazione. Poi, quando ci siamo incontrati, ho avuto un'ottima impressione, con lui e tutto lo staff. Ed è più facile perché parliamo la stessa lingua, ci capiamo facilmente. E' un grandissimo allenatore, penso che faccia un buon lavoro con la squadra e sono felice di poter lavorare con lui. Obiettivi? Il campionato è molto vicino quest'anno, siamo solo a tre punti dalla vetta e spero che ci potremo tornare. Spero anche di essere disponibile per le ultime partite e aiutare la squadra".