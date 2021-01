PSG, Di Maria: "C'è la possibilità di giocare con Messi. E spero per questo di rinnovare"

Angel Di Maria ha parlato al programma Sportia di TycSports del sogno di giocare con Lionel Messi al Paris Saint-Germain: "Ho sempre sognato di giocare con lui in una squadra, perché in Nazionale abbiamo poco tempo e io vorrei allenarmi con lui tutti i giorni. C'è stato un momento in cui potevo andare al Barcellona ma non ci sono riuscito. Sembra che ora ci sia un'altra possibilità, ma il mio contratto sta scadendo e non so cosa succederà. Però mi piacerebbe (rinnovare) e sarei felice. Ho avuto la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé. Se giocassi anche con Leo potrei tranquillamente ritirarmi".