PSG in campo nella tournée giapponese: Paredes in panchina, Donnarumma titolare

Il PSG di Christophe Galtier continua la sua tournée in Giappone. La squadra francese è in campo contro il Gamba Osaka e tra i titolari non c'è Leandro Paredes, obiettivo di mercato della Juventus. Questo l'11 di partenza (3-4-3): Donnarumma; Marquinhos, Kimpembe, Ramos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes; Sarabia, Messi, Neymar.

Panchina anche per Mauro Icardi, così come per Kylian Mbappé e Keylor Navas. Chiare le gerarchie del nuovo tecnico, che ha scelto il portiere italiano per la terza volta su quattro partite.