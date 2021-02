PSG ko col Monaco dopo il 3-1 al Barcellona. Pochettino: "Gare e competizioni diverse"

Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, commenta il ko casalingo contro il Monaco e sul paragone con la gara di Champions League vinta contro il Barcellona risponde: "Credo che le gare e le competizioni siano diverse. Abbiamo iniziato bene la partita. Abbiamo subito gol alla prima azione, poi il Monaco ha giocato una buona gara dal punto di vista difensivo. La verità però è che non siamo riusciti ad essere pericolosi. Quando non si vince una partita la responsabilità è prima di tutto della persona che vi sta qui di fronte. Se c'è qualcuno a cui dare la colpa, in casi come questo è sempre l'allenatore. Mi assumo totalmente ogni responsabilità".