PSG, la pista Antonio Conte è sempre più calda: Pochettino verso l'esonero e l'ex Inter apre

La pista Antonio Conte è sempre più calda in casa Paris Saint-Germain. Lo conferma questa mattina anche il riconosciuto quotidiano Le Parisien, secondo il quale il PSG si starebbe ormai decidendo a esonerare Mauricio Pochettino per abbracciare in estate il tecnico italiano.

L'ex Juve e Inter - si legge - è già stato contattato e ha mostrato la sua disponibilità a lasciare il Tottenham dopo neanche un'intera stagione per volare a Parigi.