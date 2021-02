PSG, Leonardo cautamente ottimista per i rinnovi di Mbappé e Neymar: "C'è una buona sintonia"

vedi letture

Il ds Leonardo, intervistato da France Bleu, è tornato a parlare delle trattative per i rinnovi di contratto di Kylian Mbappé e Neymar, mostrando un cauto ottimismo. "Stiamo parlando già da diverso tempo con Mbappé, adesso è arrivato il momento di prendere una decisione. C'è una buona sintonia tra noi, stiamo avanzando e il dialogo è positivo. Per Kylian così come per Neymar, anche se le trattative possono dirsi concluse solamente quando i contratti sono firmati", le dichiarazioni del dirigente del Paris Saint-Germain.

Sia Mbappé che Neymar, da mesi al centro di numerosi rumors e intrighi di mercato, hanno un accordo in scadenza il 30 giugno 2022 col club parigino.