PSG, Leonardo: "I rinnovi di Mbappé e Neymar non sono una priorità, ma poi dovranno decidere"

Leonardo, direttore sportivo del PSG, a margine della sfida contro il Metz si è soffermato anche sul futuro di Kylian Mbappé: "Conosciamo la situazione contrattuale di Mbappé e lui sa quello che ne pensiamo. Gli restano due anni e mezzo di contratto. Oggi non c'è nulla da dire. La sua decisione arriverà presto, ma oggi non è importante perché la priorità è il campo e le partite che restano".

Sul futuro di Neymar. "Non ci pressa nessuno, nessuno ci corre dietro, siamo veramente tranquilli. I nostri rapporti sono ottimi, molto sinceri. Anche in questo caso verrà un momento per decidere, più in là, perché è importante avere le cose chiare per il futuro. Ma il futuro, ad oggi, è il 29 maggio, ossia la data della finale di Champions League".