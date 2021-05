PSG, Mbappe dopo la vittoria in Coppa di Francia: "Futuro? Mi godo il momento. Sono felice"

Dopo aver messo a segno uno dei due gol che hanno regalato al PSG la vittoria nella finale di Coppa di Francia contro il Monaco, Kylian Mbappe ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di France 2: “Lavoriamo ogni giorno per vivere questo tipo di emozioni e riconoscimenti. Questo è il risultato del lavoro di un intero gruppo, di uno staff e dei tifosi che non potevano essere presenti. Pensiamo molto a loro, questo titolo è anche per loro. Quando giochi per il PSG, uno dei più grandi club del mondo, il più grande club del paese, ogni titolo conta per passare alla storia. Vogliamo essere parte di questa storia”.

Poche parole anche sul futuro: “Voglio godermi la vittoria, questa è la cosa più importante, io sono il più felice ".