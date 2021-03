PSG-Nantes, le formazioni ufficiali: panchina per Icardi, Lafont in porta nei gialloverdi

Il Paris Saint-Germain mette nel mirino la vetta della classifica nel posticipo del ventinovesimo turno di Ligue 1: un successo questa sera contro il Nantes consentirebbe alla squadra di Pochettino di approfittare del mezzo passo falso del Lille, fermato sullo zero a zero questo pomeriggio in casa del Monaco. Il tecnico dei parigini punta su Mbappé al centro del tridente e lascia in panchina Icardi, Koumbouare risponde con un assetto ermetico, che prevede due linee da quattro a protezione della porta dell'ex Fiorentina Lafont.

Ecco le formazioni ufficiali nel dettaglio:

PSG (4-3-3): Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Verratti, Danilo Pereira, Rafinha; Di Maria, Mbappé, Draxler. Allenatore: Mauricio Pochettino.

NANTES (4-4-1-1): Lafont; Traoré, Girotto, Pallois, Castelletto; Coco, Chirivella, Blas, Simon; Touré; Kolo Muani. Allenatore: Antoine Koumbouare.