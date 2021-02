PSG, Neymar e l'amore per i party: "A tutti piace divertirsi. Se pensassi solo al calcio esploderei"

Neymar ha parlato ai media del club del suo futuro, del rapporto con Mbappé e delle sue abitudini. In merito alla sua fama di "festaiolo" il brasiliano ha dichiarato: "Questo è un argomento molto particolare, a chi non piacciono i party? A tutti piace divertirsi, uscire con i propri amici, con la propria famiglia. So quando posso farlo e quando non posso. Al contrario di quello che la gente pensa, io non sono immaturo. Se rimani concentrato al 100% solo sul giocare solo a calcio, prima o poi esplodi".