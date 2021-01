PSG, non tanto buona la prima di Pochettino: gli highlights del pari a Saint-Etienne

Poteva andare decisamente meglio la prima di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain. A Saint-Etienne è un deludente 1-1, con Moise Kean (8 reti in 12 partite) ad agguantare il pari dopo l'illusorio vantaggio dei verts firmato Hamouma. Parigini che sono scesi in campo al "Geoffroy-Guichard" senza nove uomini, soprattutto in emergenza in difesa a seguito delle assenze di Florenzi, Bernat, Kurzawa, Danilo e Kimpembe. I campioni di Francia perdono punti sul Lione capolista, ora avanti di due lunghezze. Di seguito gli highlights della partita: