PSG, occhi su Meslier: il giovane portiere del Leeds piace per il futuro

Classe 2000, secondo portiere dell'Under 21 della Francia dietro a Lafont e prospetto dal futuro assicurato. Illan Meslier sta facendo molto bene al Leeds, tanto da aver attirato a sé gli occhi del PSG. Da tempo i parigini non hanno un portiere francese e tanto giovane e adesso starebbero prendendo in considerazione seriamente l'idea di avanzare una proposta al Leeds per portare l'estremo difensore in patria. A scriverlo è The National.