PSG, per la fascia destra spunta Trippier. L'inglese però ha voglia di tornare in patria

Prosegue il casting del Paris Saint-Germain per individuare il terzino destro titolare della prossima stagione. Dopo Serge Aurier, i dirigenti del club francese avrebbero individuato un nuovo obiettivo: Kieran Trippier, difensore in forza all'Atletico Madrid. L'inglese ha un contratto in scadenza nel 2022 e una clausola piuttosto alta, di circa 60 milioni. Secondo Marca,i colchoneros potrebbero abbassare le pretese per non perderlo a zero, considerata anche la voglia del giocatore di tornare in patria.