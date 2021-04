PSG, Pochettino: "3 punti importantissimi, la squadra ha grande mentalità"

Le parole di Pochettino dopo PSG-Saint-Etienne 3-2.

Partita per cuori forti quella tra PSG e Saint-Etienne, vinta dai parigini per 3-2 grazie al gol siglato dai Icardi all'ultimo minuto di recupero. Un successo commentato così in conferenza stampa dal tecnico Mauricio Pochettino, come riporta RmcSport: “È una vittoria, vedremo alla fine se sarà decisiva per il titolo. Certamente sono 3 punti importantissimi, che abbiamo cercato fino alla fine. La squadra ha mentalità e qualità, sia tecniche che fisiche. Il momento non è facile per via dei tanti impegni, ma questa è una vittoria che ci dà energia".