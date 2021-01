PSG, Pochettino sfida l'OM e risponde a Villas-Boas: "Ligue 1 squilibrata? Se lo dice lui..."

Vigilia di Supercoppa di Francia e di Classique per il PSG di Mauricio Pochettino, che domani affronterà l’Olympique Marsiglia. Il tecnico argentino avrà per la prima volta a disposizione il brasiliano Neymar e ha dato rassicurazioni sulle condizioni di Kylian Mbappé: “È in piena forma, può giocare domani. Lo stesso vale per Neymar, avremo la formazione migliore per vincere questa partita”.

Che pensa dell’apporto di Keylor Navas?

“Lo conosco da quando giocava in Spagna, è un grande portiere, uno dei migliori al mondo. Un grande professionista, è un Nore avere la possibilità di lavorare con lui”.

Domani ha la possibilità di vincere il primo trofeo.

“C’è tanta motivazione. Sarà una partita speciale contro il Marsiglia, so bene cosa significhi. Sono fiero di rappresentare il mio club in una partita del genere, al di là del titolo è questo che conta. Faremo di tutto per vincere”.

Ha giocato più volte contro l’OM. Cosa prova nel trovarselo di fronte 20 anni dopo?

“Ricordo bene tante partite contro di loro, è una partita di grande importanza per i tifosi, per i membri del club e per i giocatori. Nel calcio conta tanto l’emozione. Si sentirà la mancanza dei tifosi”.

Come gestirà le tante stelle offensive in squadra?

“Si gioca in undici, i calciatori lo sanno. La cosa più importante è avere la stessa idea: ci saranno delle scelte da fare, per trovare le migliori alchimie al fine di vincere. La forma ha un peso importante, perciò dovrò cercare di mettere in campo la miglior formazione possibile”.

Villas-Boas ha detto che la Ligue 1 è molto squilibrata per la presenza del PSG. Che ne pensa? “Ho tanto rispetto per tutti i miei colleghi e ho un buon rapporto con André. Abbiamo lavorato entrambi al Tottenham, ma lui è da più tempo di me in Francia quindi conosce meglio di me la Ligue 1. Non voglio entrare in polemica, noi dobbiamo essere concentrati per vincere questa partita”.