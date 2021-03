PSG sconvolto dai furti in casa. Papà Marquinhos picchiato dai ladri, a Di Maria rubati gioielli

Emergono dettagli sui due furti - uno in casa di Angel di Maria, l'altro in quella dei genitori di Marquinhos - che ieri hanno sconvolto il Paris Saint-Germain. Secondo L'Equipe, l'episodio più violento si sarebbe svolto a casa dei parenti del difensore brasiliano: il padre, sarebbe stato costretto da due malviventi a consegnare gli oggetti di valore e avrebbe ricevuto diversi colpi al viso, alle costole e al torace. I ladri avrebbero rubato, tra le altre cose, gioielli e 2.000 euro in contanti. Hanno poi rinchiuso la vittima nella camera da letto prima di fuggire. È andata decisamente meglio alla famiglia dell'argentino: i ladri sono entrati in casa senza essere notati (la moglie e i figli si trovavano al piano di sopra), prima di mettere le mani sui gioielli del valore complessivo di 500.000 euro.