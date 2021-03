PSG su Meslier: il club francese ci sta facendo un pensiero per l'estate prossima

Secondo quanto riportato da The National, il Paris Saint-Germain starebbe guardando in Inghilterra per inserire un nuovo portiere nella sua rosa. Un francese: il 21enne Illan Meslier, attualmente in forza al Leeds United allenato dal Loco Bielsa. Il club della capitale francese ci sta facendo un pensiero per l'estate prossima.